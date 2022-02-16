Жилой комплекс с ландшафтным парком появится в Пресненском районе

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Москомархитектура согласовала проект современного жилого комплекса со школой и детским садом на улице Сергея Макеева в центре столицы. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, жилой комплекс площадью около одной тысячи квадратных метров будет оборудован подземным паркингом. Первые этажи будут отданы под общественные функции. Объединять строения будет озелененный двор со спортивными площадками, зонами отдыха и игровыми пространствами.

— Архитектурный облик складывается из диалога объекта с окружающими парками и близостью Сити. Фасады сформированы чередованием крупноформатного остекления и архитектурного бетона. Образовательный комплекс выполнят в схожей стилистике, — рассказал Кузнецов.

Планируемая школа будет насчитывать 2000 мест и оборудована дошкольным отделением еще на 50 мест.

До этого сообщалось, что в Можайском районе Москвы новостройку по программе реновации введут в эксплуатацию в 2022 году. Дом возводится по индивидуальному проекту. Здание состоит из трех секций переменной этажности и имеет плоскостную парковку.