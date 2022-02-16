Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Госдепе сообщили, что ждут подтверждение отвода российской техники от Украины

Виктория Храменкова

В мире
В Госдепе сообщили, что ждут подтверждение отвода российской техники от Украины
Фото: state.gov

В Государственном департаменте США заявили, что видео минобороны Российской Федерации об отводе техники от границы с Украиной нужно подтвердить. Также официальный представитель госдепа Нед Прайс считает, что пока что деэскалация незаметна.

Помимо этого, он подчеркнул, что Соединенные Штаты думают, что на данный момент ситуация движется не в сторону деэскалации, а наоборот.

— Это должно быть подтверждено, есть много путей, которыми можно это сделать, — передает РИА Новости слова Прайса.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

Читайте также:
Украина Россия Госдеп
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте