В Госдепе сообщили, что ждут подтверждение отвода российской техники от Украины

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В Государственном департаменте США заявили, что видео минобороны Российской Федерации об отводе техники от границы с Украиной нужно подтвердить. Также официальный представитель госдепа Нед Прайс считает, что пока что деэскалация незаметна.

Помимо этого, он подчеркнул, что Соединенные Штаты думают, что на данный момент ситуация движется не в сторону деэскалации, а наоборот.

— Это должно быть подтверждено, есть много путей, которыми можно это сделать, — передает РИА Новости слова Прайса.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.