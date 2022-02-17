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Специалист рассказал, как COVID-19 влияет на психику

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Специалист рассказал, как COVID-19 влияет на психику
Фото: Unsplash

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией, может развиться психоковид. Это осложнение связано с нарушением психического здоровья.

У этого симптома существует не только неврологическая патология, но также и нарушения психического здоровья, которые включают в себя дефекты памяти, внимания, раздражительность, депрессию, повышенную тревожность и психастенический синдром, отметил эксперт.

— Психиатры уже начали призывать к необходимости дополнительной диспансеризации и дальнейшей психологической реабилитации таких пациентов, — рассказал Токарев в беседе с URA.RU.

Кроме этого, на сегодняшний день идет обсуждение о необходимости внесения в Международную квалификацию болезней дополнительных психических заболеваний, связанных с постковидом, отметил клинический психолог, психоаналитик Владимир Крупин.

— Так как восстановление после заболевания идет неадекватно долго, человек уже вроде бы выздоровел, а у него все равно сохраняется высокая усталость, сонливость, сниженный аппетит, мотивация, раздражительность, апатия, закрытость, — заключил специалист.

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Иммунолог Коновалов рассказал, как предотвратить преждевременное старение после COVID-19. Медицинские осмотры и сдача анализов в первый год после перенесенного коронавируса помогут предотвратить раннее развитие старения. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач-иммунолог Владимир Коновалов.

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