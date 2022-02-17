Гинцбург заявил об отсутствии негативных эффектов вакцинации подростков от COVID-19

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Директор Центра имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о том, что жалобы на негативные эффекты вакцинации против новой коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет препаратом «Спутник М» на сегодняшний день полностью отсутствуют.

— Объемы производства «Спутника М» будут наращиваться, вскоре к процессу подключится компания «Генериум», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что через несколько недель компания «Генериум» присоединится к производству этой вакцины, поэтому все объемы препаратов, которые необходимы для данной возрастной группы, будут поставлены в регионы.

— Насколько я помню, сейчас порядка 60 тысяч доз использовано, то есть 60 процентов от того, что было поставлено, — добавил Гинцбург в беседе с ТАСС.

Ранее «Вечерняя Москва» узнала, как проходит вакцинация против коронавирусной инфекции несовершеннолетних. Так, прививку вакциной «Спутник М» делают сегодня в 13 пунктах на базе детских городских поликлиник, в том числе в медучреждении № 39 в Хорошевском районе.

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— Подростки осознанно идут прививаться, это хороший показатель. Наш опыт показал, что препарат детьми переносится хорошо, без каких-либо нежелательных проявлений и реакций, — заявила главный врач Детской городской поликлиники № 39 Светлана Павлова.