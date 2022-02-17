Комаровский перечислил правила лечения «омикрона» в домашних условиях

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как правильно лечить штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в домашних условиях.

Специалист подчеркнул важность соблюдения постельного режима. Так, если человек испытывает слабость и вялость, то ему необходимо прислушаться к собственным ощущениям и полежать. Однако если есть силы, то нужно больше двигаться и не оставаться долго в одном положении.

Также он отметил, что при домашнем лечении «омикрона» нельзя самостоятельно принимать антибиотики.

— Если вам не хочется есть, то есть не надо. Если хочется, то можно что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное, — посоветовал Комаровский.

Помимо этого, он заявил, что при лечении «омикрона» нужно не забывать об обильном питье. Это положительно воздействует на вязкость крови и мокроты.

— Температура напитка может быть любой, однако при дефиците жидкости лучше употреблять напиток, который соответствует температуре тела, — сказал врач в ролике, опубликованном в его YouTube-канале.

В помещении, где находится больной, температура воздуха должна не превышать 20 градусов. Также стоит контролировать влажность помещения, она должна быть в пределах 40-60 процентов.

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