В России предложили выделять молодежи средства на пенсионный капитал

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Специалисты Минфина и ЦБ начали работу над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. Планируется, что к реформе будет привлечена молодежь, поскольку эта категория граждан не смогла сформировать накопления из-за моратория.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили выделить такой категории россиян десять тысяч рублей. Эта сумма будет являться стартовым капиталом в добровольной пенсионной системе.

Также для всех застрахованных лиц организация хочет ввести государственное софинансирование добровольных взносов.

— Подобная система уже есть для пенсионных накоплений, вступить в нее можно было до 2015 года. По ней гражданин и государство вносят паритетные взносы с учетом лимита по максимальной сумме, — пишет газета «Известия».

28 января Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десять процентов с заработка, превышающего ее.

При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц.

Под этим подразумевается распространение ОМС на занятых по гражданско-правовым договорам граждан. Кроме того, ведомство намерено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования.