Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стал известен самый чистый регион России

Виктория Храменкова

Общество
Стал известен самый чистый регион России
Фото: pixabay.com

Горный Алтай стал самым чистым регионом России. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион, — подчеркнула Радионова в беседе с газетой РБК.

Если эта проблема будет решена, то в регионе останется только сохранять биоразнообразие, а также давать местному населению возможность заниматься традиционными видами хозяйствования.

Лидерами по загрязнению стали Красноярский край и Норильск, добавила она.

— При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там — почти два миллиона тонн в год, — рассказала глава Росприроднадзора.

Так, в Череповце уровень выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн. Замыкает тройку загрязненных городов — Новокузнецк. Там уровень выбросов составляет 278 тысяч тонн.

В январе Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые составляются по итогам онлайн-голосования среди интернет-пользователей. За последний год Москва стала восприниматься лучше с позиции безопасности, состояния экологии, здравоохранения.

Читайте также:
Экология Природа Республика Алтай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте