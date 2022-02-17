Стал известен самый чистый регион России

Фото: pixabay.com

Горный Алтай стал самым чистым регионом России. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Там есть один объект накопленного вреда — Акташский ртутный завод. Если в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» этот объект ликвидируют, это будет абсолютно чистый регион, — подчеркнула Радионова в беседе с газетой РБК.

Если эта проблема будет решена, то в регионе останется только сохранять биоразнообразие, а также давать местному населению возможность заниматься традиционными видами хозяйствования.

Лидерами по загрязнению стали Красноярский край и Норильск, добавила она.

— При оценке уровня загрязнения мы отдельно рассматриваем воздух, воду и почву. Согласно статистике, по уровню загрязнения воздуха в лидерах Красноярский край с Норильском. Общий объем выбросов в атмосферу там — почти два миллиона тонн в год, — рассказала глава Росприроднадзора.

Так, в Череповце уровень выбросов в атмосферу составляет 280 тысяч тонн. Замыкает тройку загрязненных городов — Новокузнецк. Там уровень выбросов составляет 278 тысяч тонн.

В январе Москва улучшила позиции в рейтингах городов онлайн-платформы Numbeo, которые составляются по итогам онлайн-голосования среди интернет-пользователей. За последний год Москва стала восприниматься лучше с позиции безопасности, состояния экологии, здравоохранения.