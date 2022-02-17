Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Специалист перечислил скрытые симптомы «омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Специалист перечислил скрытые симптомы «омикрона»
Фото: depositphotos

Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» можно определить по скрытым симптомам. Об этом рассказал специалист из организации ZOE Covid Symptom Study, профессор Тим Спектор.

Он считает, что «омикрон» может оседать не только в носу человека, но и в кишечнике.

— Из-за этого у пациентов в период болезни могут наблюдаться только симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Среди них — тошнота, рвота, изжога, диарея, вздутие живота, — рассказал Спектор, передает The Sun.

При обнаружении этих симптомов специалист рекомендует уйти на самоизоляцию и пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Иногда при заражении коронавирусной инфекцией у больного может развиться также воспаление мозгового вещества. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Читайте также:
Здоровье Коронавирус Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте