Специалист перечислил скрытые симптомы «омикрона»

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Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» можно определить по скрытым симптомам. Об этом рассказал специалист из организации ZOE Covid Symptom Study, профессор Тим Спектор.

Он считает, что «омикрон» может оседать не только в носу человека, но и в кишечнике.

— Из-за этого у пациентов в период болезни могут наблюдаться только симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Среди них — тошнота, рвота, изжога, диарея, вздутие живота, — рассказал Спектор, передает The Sun.

При обнаружении этих симптомов специалист рекомендует уйти на самоизоляцию и пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

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Иногда при заражении коронавирусной инфекцией у больного может развиться также воспаление мозгового вещества. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.