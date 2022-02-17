Два новых участка будущего «Парка Яуза» обустроят в Москве в 2022 году

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Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

В рамках обустройства двух новых участков будущего «Парка Яуза» в Москве появятся ландшафтный парк и комфортные общественные пространства. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— В этом году запланированы работы на двух участках в пойме одноименной реки (Яуза — прим. ВМ) от МКАД до Енисейской улицы, — рассказал он.

По словам заммэра, при разработке концепции специалистами были учтены исторические и природные особенности территорий и пожелания местных жителей. Отмечается, что все работы планируют провести, сохранив естественный рельеф и растительность.

Так, на участке вдоль Северодвинской улицы планируется создать площадь, где будет сцена с амфитеатром, выделенными перголой в форме эллипса с подвесными качелями. К ней будет примыкать детская площадка с игровым ручьем и фонтаном.

Кроме того, будет установлен павильон проекта «Московское долголетие» специально для пожилых горожан. Также для велосипедистов оборудуют дерт-парк и панда-парк.

— Сделаем ландшафтный парк, «тропу здоровья» с разными типами покрытия и экоплощадь с деревянным настилом и перголой, — добавил Бирюков.

На склоне от улицы Широкая до улицы Енисейская оборудуют общественное пространство с кафе и двухуровневой детской площадкой с качелями, батутами и горками. На берегах водоема заменят деревянные настилы, к которым также добавят новые пирсы.

Существующую хоккейную коробку отремонтируют, чтобы можно было использовать ее и летом как поле для игры в мини-футбол, поставят трибуну для зрителей. Также в парке появится площадка из деревянного настила для занятий йогой.

— Территории дополнительно озеленят — высадят деревья, кустарники и разобьют цветники, — заключил Бирюков.

До этого заммэра рассказал, что в 2022 году капитально отремонтируют две набережные, расположенные в ЮАО. Специалисты сделают гидроизоляцию между карнизными блоками и стеной набережной со стороны тротуара, а также поставят новые тумбы.