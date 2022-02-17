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Сергунина: В Москве начался прием заявок экспортеров на участие в международных выставках 2022 года

Евгений Белоусов

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Сергунина: В Москве начался прием заявок экспортеров на участие в международных выставках 2022 года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Московский экспортный центр организует в 2022 году участие столичных компаний в 10 международных выставках по всему миру. Мероприятия пройдут в Великобритании, во Франции, в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте и других странах. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, список выставок был составлен с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества.

— Программа Made in Moscow реализуется Правительством Москвы с 2017 года. За пять лет ее участниками стали более 1,3 тысячи столичных компаний. Они смогли презентовать свои проекты в рамках крупнейших отраслевых выставок по всему миру, — рассказала она.

Так например, представить свою продукцию и услуги на объединенном стенде Made in Moscow приглашают предприятия, развивающиеся в сфере ИТ (Gitex, Дубай), медицины (KIHE, Алматы), электроники и электротехники (Intersec Saudi Arabia 2022, Эр-Рияд), строительной отрасли (The Big 5 Construct Egypt, Каир), пищевой промышленности (Anuga Asia 2022, Бангкок).

Кроме того, на участие в выставках могут претендовать анимационные студии и проекты киноиндустрии (MIP Cancun Latin America TV Market, Канкун), ювелирные компании (Jewellery & Gem World Hong Kong, Гонконг), производители одежды (Who is Next, Париж), косметики (Beautyworld Middle East, Дубай) и авторы произведений искусства (Frieze London, Лондон).

Отмечается, что участие в выставке, по возможности, будет в очном формате. Всю деловую часть полностью профинансирует Московский экспортный центр.

Как уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, московские предприятия активно расширяют географию бизнеса, участвуя в международных выставках.

— Например, в 2021 году по результатам выставки The Big 5 в Дубае производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами из ОАЭ, — рассказал Фурсин.

До этого Сергунина рассказала, что московские издательства впервые представят свою продукцию под общим брендом Created in Moscow на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Подать заявку на участие в событии можно дистанционно в период с 16 по 22 февраля.

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