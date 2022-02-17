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В Москве опубликованы результаты дописследования иммуногенности «Спутника V»

Георгий Соланович

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
В Москве опубликованы результаты дописследования иммуногенности «Спутника V»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Согласно результатам дополнительного исследования иммуногенности вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», у 80 процентов добровольцев спустя год после введения первого компонента сохранился уровень антител выше 200 BAU. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч — это выборка из 44 процентов участников. Из них у 80 процентов уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем, — уточнила она.

В дописследовании задействованы три тысячи добровольцев. Год назад они получили вакцину «Спутник V», а не плацебо. В течение этого периода испытуемые неоднократно сдавали анализы для оценки иммуногенности, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

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