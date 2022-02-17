«Техноград» на ВДНХ пригласил женщин на бесплатные бизнес-курсы

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Бесплатные онлайн-курсы для женщин «Я купила бизнес/франшизу: что мне делать дальше?» стартуют в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 21 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Цикл лекций входит в программу «Мама онлайн». На пяти занятиях слушателям расскажут об особенностях предпринимательской деятельности после покупки готового бизнеса, а также о плюсах и минусах такого приобретения. В конце курса у женщин будет готовая модель ведения бизнеса.

Вебинары будут начинаться в 12:00. Их будет вести исполнительный директор юридической лаборатории, действующий консультант малого и микробизнеса по вопросам ведения предпринимательской деятельности Ирина Берлизова. На первом занятии слушательницам расскажут, что такое франшиза и в каких случаях готовый бизнес интереснее этой модели, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Франчайзинг становится все более популярным в последнее время. Предприниматели получают отлаженную схему для ведения своего бизнеса. Им остается только выбрать качественную франшизу. В «Технограде» впервые запустили одноименный курс, который поможет определиться с моделью бизнеса и избежать ошибок на старте, — подчеркнул глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

10 февраля сообщалось, что серия бесплатных вебинаров и лекций по заработку в социальных сетях Instagram и TikTok пройдет в центре «Моя карьера».