Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Техноград» на ВДНХ пригласил женщин на бесплатные бизнес-курсы

Георгий Соланович

Город
«Техноград» на ВДНХ пригласил женщин на бесплатные бизнес-курсы
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Бесплатные онлайн-курсы для женщин «Я купила бизнес/франшизу: что мне делать дальше?» стартуют в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с 21 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Цикл лекций входит в программу «Мама онлайн». На пяти занятиях слушателям расскажут об особенностях предпринимательской деятельности после покупки готового бизнеса, а также о плюсах и минусах такого приобретения. В конце курса у женщин будет готовая модель ведения бизнеса.

Вебинары будут начинаться в 12:00. Их будет вести исполнительный директор юридической лаборатории, действующий консультант малого и микробизнеса по вопросам ведения предпринимательской деятельности Ирина Берлизова. На первом занятии слушательницам расскажут, что такое франшиза и в каких случаях готовый бизнес интереснее этой модели, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Франчайзинг становится все более популярным в последнее время. Предприниматели получают отлаженную схему для ведения своего бизнеса. Им остается только выбрать качественную франшизу. В «Технограде» впервые запустили одноименный курс, который поможет определиться с моделью бизнеса и избежать ошибок на старте, — подчеркнул глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

10 февраля сообщалось, что серия бесплатных вебинаров и лекций по заработку в социальных сетях Instagram и TikTok пройдет в центре «Моя карьера».

Читайте также:
бесплатные курсы Москва Техноград
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте