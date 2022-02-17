Более 20 тысяч москвичей оформили загранпаспорт в криптобиокабинах

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Более 20 тысяч москвичей подали документы на оформление биометрического загранпаспорта в криптобиокабинах, расположенных в центрах госуслуг. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Криптокабины установлены в 96 центрах госуслуг. Для оформления загранпаспорта нужно принести в любой офис «Мои документы» необходимые бумаги, отсканировать их, сдать отпечатки пальцев и сделать фото. После этого программно-технический комплекс передаст данные в МВД.

Через месяц готовый загранпаспорт можно будет получить у сотрудников центра услуг, уточнили на официальном сайте мэра города.

10 февраля сообщалось, что центры госуслуг в Москве зарегистрировали более 300 тысяч автомобилей за четыре года.

Уточняется, что возможность зарегистрировать транспортное средство в офисах «Мои документы» появилась в январе 2018 года. Сотрудники ГИБДД могут также внести изменения в регистрационные данные или снять авто с учета.

Более того, в центрах госуслуг предлагают оформить водительское удостоверение, оплатить и обжаловать штрафы, получить информацию об эвакуированном автомобиле, записаться на медкомиссию в ГИБДД и провести онлайн-проверку машины перед покупкой.