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Центры госуслуг в Москве зарегистрировали более 300 тысяч автомобилей за четыре года

Георгий Соланович

Город
Центры госуслуг в Москве зарегистрировали более 300 тысяч автомобилей за четыре года
Фото: pixabay.com

Более 300 тысяч автомобилей поставили на учет в центрах госуслуг Москвы за четыре года работы сервиса. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Уточняется, что возможность зарегистрировать транспортное средство в офисах «Мои документы» появилась в январе 2018 года. Сотрудники ГИБДД могут также внести изменения в регистрационные данные или снять его с учета.

Более того, в центрах госуслуг предлагают оформить водительское удостоверение, оплатить и обжаловать штрафы, получить информацию об эвакуированном автомобиле, записаться на медкомиссию в ГИБДД и провести онлайн-проверку машины перед покупкой, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что москвичи записались к нотариусу через портал mos.ru более десяти тысяч раз.

Суперсервис на портале mos.ru объединяет электронные услуги для горожан, которые стали участниками программы реновации жилищного фонда. С помощью сервиса москвичи могут оформить необходимые документы и ознакомиться с процессом реализации программы.

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