«Стал понимать с полуслова»: на портале mos.ru обновился поиск

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Работа поисковой строки была обновлена на портале mos.ru. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы оценить новые возможности поисковика, нужно нажать на значок лупы в правом верхнем углу главной страницы портала и начать вводить слово — подсказки возникнут моментально.

— Можно сказать, что поисковик «стал понимать с полуслова». Теперь он умеет выдавать еще больше быстрых ответов и сохранять историю запросов. Тем самым он экономит время москвичей, — уточнил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Борис Фролов.

Он также добавил, что при пустой поисковой строке пользователю будут показаны три самых популярных запроса за последний месяц, а подсказки будут сопровождаться ссылками для мгновенного перехода в нужный раздел.

Еще два новшества — сохранение истории поиска и поиск в конкретном разделе. Если пользователь зарегистрирован на портале, то у него будет возможность просмотреть двухмесячную историю запросов, а для поиска в конкретном разделе достаточно просто перейти в него. Поисковик продолжает «обучаться», передает официальный сайт мэра Москвы.

14 февраля сообщалось, что сумма пожертвований через благотворительный сервис на mos.ru выросла в 4,5 раза.