«Стал понимать с полуслова»: на портале mos.ru обновился поиск
Работа поисковой строки была обновлена на портале mos.ru. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.
Чтобы оценить новые возможности поисковика, нужно нажать на значок лупы в правом верхнем углу главной страницы портала и начать вводить слово — подсказки возникнут моментально.
— Можно сказать, что поисковик «стал понимать с полуслова». Теперь он умеет выдавать еще больше быстрых ответов и сохранять историю запросов. Тем самым он экономит время москвичей, — уточнил заместитель руководителя департамента информационных технологий города Борис Фролов.
Он также добавил, что при пустой поисковой строке пользователю будут показаны три самых популярных запроса за последний месяц, а подсказки будут сопровождаться ссылками для мгновенного перехода в нужный раздел.
Еще два новшества — сохранение истории поиска и поиск в конкретном разделе. Если пользователь зарегистрирован на портале, то у него будет возможность просмотреть двухмесячную историю запросов, а для поиска в конкретном разделе достаточно просто перейти в него. Поисковик продолжает «обучаться», передает официальный сайт мэра Москвы.
14 февраля сообщалось, что сумма пожертвований через благотворительный сервис на mos.ru выросла в 4,5 раза.