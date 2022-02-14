Сумма пожертвований через благотворительный сервис на mos.ru выросла в 4,5 раза

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Москвичи пожертвовали более 17 миллионов рублей с помощью благотворительного сервиса на сайте мэра столицы. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе московского комитета общественных связей и молодежной политики.

Сумма переводов в январе текущего года в 4,5 раза превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.

В общей сложности было сделано 55,5 тысячи переводов.

— В январе 2021 года собрано более 410 тысяч рублей, в январе 2022 года собрано 1 885 419, — уточнили в пресс-службе.

Чаще всего жители Москвы жертвовали средства на помощь детям, животным и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, передает ТАСС.

До этого стало известно, что более пяти тысяч волонтеров уже присоединились к добровольческой акции #МыВместе. Они доставляют горожанам продукты питания, лекарства, корм для питомцев и другие предметы первой необходимости.

1 февраля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с марта 2020 года акцию взаимопомощи #МыВместе в Москве поддержали 28 тысяч добровольцев.