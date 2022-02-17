Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Лучше прямо здесь и умереть»: Алентова рассказала о неудачной пластике

Михаил Алимов

Общество
«Лучше прямо здесь и умереть»: Алентова рассказала о неудачной пластике
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

У 79-летней российской актрисы Веры Алентовой вышла автобиографическая книга «Все не случайно». В ней она вспоминает различные истории из своей жизни, в том числе рассказывает и о пластических операциях. У нее их было пять и большая часть прошла благополучно. Кроме одного случая.

— Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица. Но пластику не обычную, а, по его словам, новейшую: он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу, поскольку с возрастом лица худеют, — делится воспоминаниями артистка.

Во время разговора с врачом Алентова, чтобы его не обижать, ответила, что «может быть когда-нибудь» попробует его новейший метод. Тот воспринял это как согласие и провел операцию — вколол жир в лицо актрисе. По ее словам, когда звезда очнулась от наркоза, то увидела «ужас» и поймала себя на мысли, что хочет «прямо здесь умереть».

На тот момент у Алентовой серьезно изменилось лицо — сдвинулись черты, утяжелилась нижняя челюсть. Актриса перестала быть похожей на себя, но не прекратила выступать. Это, конечно, замечали поклонники, но рассказать о ситуации артистка решилась только в автобиографии.

Лицо начало восстанавливаться только спустя два года. Близкие звезды и она сама пытались дозвониться до доктора, чтобы узнать точный состав вколотого. Потому что артистка была уверена, что жир должен уйти через год, но, даже с регулярными массажами, понадобилось вдвое больше времени. При этом в суд на клинику Алентова подавать не стала, но считает, что врач за непрофессионализм должен быть наказан. В той же клинике у нее еще и вытащили все деньги из кошелька.

Однако актриса не разочаровалась в пластической хирургии и уверена, что врачи делают благое дело — помогают людям бороться с признаками старения, отмечает «StarHit».

Недавно пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве», кто из западных звезд чересчур увлекся пластической хирургией и провел не самые удачные операции. Среди них Тори Спеллинг, Рене Зеллвегер, Мадонна и многие другие.

Читайте также:
воспоминание Вера Алентова Пластическая хирургия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте