«Лучше прямо здесь и умереть»: Алентова рассказала о неудачной пластике

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

У 79-летней российской актрисы Веры Алентовой вышла автобиографическая книга «Все не случайно». В ней она вспоминает различные истории из своей жизни, в том числе рассказывает и о пластических операциях. У нее их было пять и большая часть прошла благополучно. Кроме одного случая.

— Однажды я поехала в другой город к врачу с совсем другой проблемой, которой не занимались в Москве. Оказалось, что врач ко всему прочему делает и пластику лица. Но пластику не обычную, а, по его словам, новейшую: он вкалывает ваш собственный жир вам в лицо и считает, что стареющему лицу это на пользу, поскольку с возрастом лица худеют, — делится воспоминаниями артистка.

Во время разговора с врачом Алентова, чтобы его не обижать, ответила, что «может быть когда-нибудь» попробует его новейший метод. Тот воспринял это как согласие и провел операцию — вколол жир в лицо актрисе. По ее словам, когда звезда очнулась от наркоза, то увидела «ужас» и поймала себя на мысли, что хочет «прямо здесь умереть».

На тот момент у Алентовой серьезно изменилось лицо — сдвинулись черты, утяжелилась нижняя челюсть. Актриса перестала быть похожей на себя, но не прекратила выступать. Это, конечно, замечали поклонники, но рассказать о ситуации артистка решилась только в автобиографии.

Лицо начало восстанавливаться только спустя два года. Близкие звезды и она сама пытались дозвониться до доктора, чтобы узнать точный состав вколотого. Потому что артистка была уверена, что жир должен уйти через год, но, даже с регулярными массажами, понадобилось вдвое больше времени. При этом в суд на клинику Алентова подавать не стала, но считает, что врач за непрофессионализм должен быть наказан. В той же клинике у нее еще и вытащили все деньги из кошелька.

Однако актриса не разочаровалась в пластической хирургии и уверена, что врачи делают благое дело — помогают людям бороться с признаками старения, отмечает «StarHit».

Недавно пластический хирург Павел Голованев рассказал «Вечерней Москве», кто из западных звезд чересчур увлекся пластической хирургией и провел не самые удачные операции. Среди них Тори Спеллинг, Рене Зеллвегер, Мадонна и многие другие.