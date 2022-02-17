В ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения

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Обстановка на линии соприкосновения между Украиной и непризнанными ЛНР и ДНР существенно обострилась. Киевская власть пытается добиться эскалации конфликта, начав обстрел населенных пунктов республик. Об этом в четверг, 17 февраля, заявил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

— Призываем международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития в Донбассе, — передает его заявление Telegram-канал ведомства.

Как отмечает Донецкое агентство новостей, число населенных пунктов Донбасса, атакованных украинскими силами, возросло до девяти. Утром в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что атаке подверглись населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и Донецкий. По сообщению СМИ, обстрелам также подверглись населенные пункты ДНР Коминтерново, Октябрь, Новоласпа и Петровское.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.