Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дом в Нагорном районе введен в эксплуатацию по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом в Нагорном районе введен в эксплуатацию по реновации
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Симферопольский проезд, дом семь, корпус один Карта всех событий

Жилой дом в Симферопольском проезде столичного района Нагорный введен в эксплуатацию по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— Новостройка в Симферопольском проезде, дом 7, корпус 1, сдана в эксплуатацию в Нагорном районе. В текущем году к переселению по программе реновации приступят более 50 семей, – уточнил он.

Левкин также добавил, что отделка в новостройке соответствует установленным стандартам, а прилегающая территория благоустроена: во дворе построили детские и спортивные площадки. Жилой дом находится у станции метро «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии и парка.

Всего в программу реновации в районе включены 53 дома, до 2024 года переселению подлежат почти две тысячи человек, а в последующие годы новые квартиры получат еще восемь тысяч жителей. Для строительства подобраны четыре стартовые площадки, уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы.

17 февраля сообщалось, что переселение по программе реновации начнется в столичном районе Лефортово в 2022 году. До 2024 года новые квартиры получат 2,9 тысячи человек, 3,6 тысячи москвичей отпразднуют новоселье в следующие этапы программы.

Читайте также:
Сергей Левкин Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте