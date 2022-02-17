Дом в Нагорном районе введен в эксплуатацию по реновации

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Симферопольский проезд, дом семь, корпус один Карта всех событий

Жилой дом в Симферопольском проезде столичного района Нагорный введен в эксплуатацию по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

— Новостройка в Симферопольском проезде, дом 7, корпус 1, сдана в эксплуатацию в Нагорном районе. В текущем году к переселению по программе реновации приступят более 50 семей, – уточнил он.

Левкин также добавил, что отделка в новостройке соответствует установленным стандартам, а прилегающая территория благоустроена: во дворе построили детские и спортивные площадки. Жилой дом находится у станции метро «Нахимовский проспект» Серпуховско-Тимирязевской линии и парка.

Всего в программу реновации в районе включены 53 дома, до 2024 года переселению подлежат почти две тысячи человек, а в последующие годы новые квартиры получат еще восемь тысяч жителей. Для строительства подобраны четыре стартовые площадки, уточнил глава Департамента градостроительной политики Москвы.

17 февраля сообщалось, что переселение по программе реновации начнется в столичном районе Лефортово в 2022 году. До 2024 года новые квартиры получат 2,9 тысячи человек, 3,6 тысячи москвичей отпразднуют новоселье в следующие этапы программы.