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Переселение по реновации в Лефортове начнется в 2022 году

Георгий Соланович

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Переселение по реновации в Лефортове начнется в 2022 году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
улица вторая Синичкина, владение семь Карта всех событий

Переселение по программе реновации начнется в столичном районе Лефортово в 2022 году. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— Первую новостройку по программе реновации в районе Лефортово по адресу улица вторая Синичкина, владение семь, земельный участок один передадут под заселение в текущем году. Жилой односекционный, 23-х этажный дом рассчитан на переезд около 300 человек из старой пятиэтажки, — уточнил он.

Левкин также добавил, что в Лефортове переселить предстоит 6,4 тысячи жителей, до 2024 года новые квартиры получат 2,9 тысячи человек, 3,6 тысячи москвичей отпразднуют новоселье в следующие этапы программы.

Всего в Юго-Восточном административном округе Москвы продолжается переселение жителей из 55 домов в шести районах. Из 3,8 тысячи семей из 4,6 уже дали свое согласие на переезд, резюмировал глава Департамента градостроительной политики.

16 февраля сообщалось, что на севере столицы обратились за помощью при переезде по программе реновации жилья обратились 2596 семей.

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