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СМИ: США манипулируют общественным мнением, раздувая историю российской «агрессии»

Михаил Алимов

В мире
СМИ: США манипулируют общественным мнением, раздувая историю российской «агрессии»
Фото: Минобороны РФ

Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением в странах Запада, раз за разом заявляя о грядущем «вторжении» России на Украину. Такого мнения придерживаются журналисты пекинского издания «Чжунго жибао».

— По мере развития ситуации становится все более ясно, что предсказываемая США «апокалиптическая» война предназначена для манипулирования. На самом деле все страхи и озабоченности по поводу военного конфликта в Европе раздуваются Вашингтоном, который дирижирует кампанией по дезинформации, — говорится в материале издания.

Несмотря на всячески «подогреваемые» США заявления о «неизбежной» войне, о российской агрессии, о точной дате «вторжения» армии РФ на Украину, Москва не только не напала на Киев, но и отводит часть сил, расквартированных вблизи украинских границ для учений.

Российская сторона заявляет, что война не является обязательной, но Соединенные Штаты продолжают «бить в барабан войны» и отправляют тысячи своих солдат в страны ЕС, поставляют Украине оружие, отдают распоряжение об эвакуации своего посольства из Киева. Это стало провалом «вашингтонских поджигателей войны» и победой для миролюбивых народов во всем мире, отмечает СМИ.

На эту же тему высказались сотрудники посольства РФ в Вашингтоне. В их заявлении говорится, что США занимаются «самогипнозом» и раскручивают «маховик антироссийской истерии» в ситуации с якобы готовящимся «нападением» России на Украину.

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