Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Посольство РФ призвало США не подпитывать «милитаристский угар» американских СМИ

Михаил Алимов

В мире
Посольство РФ призвало США не подпитывать «милитаристский угар» американских СМИ
Фото: Минобороны РФ

США занимаются «самогипнозом» и раскручивают «маховик антироссийской истерии» в ситуации с якобы готовящимся нападением России на Украину. Об этом в четверг, 17 февраля, говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах.

— Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта, — написали представители посольства в Facebook.

В диппредставительстве ответили на интервью пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса для телеканала CNN. Американский чиновник 16 февраля в очередной раз попытался уличить российскую сторону в распространении дезинформации по ситуации на Украине.

В западных СМИ неоднократно указывались факты из всевозможных источниках о готовящемся «вторжении» России на Украину. Доходило и до объявления конкретных дат вторжения. Так, газета The Sun в своей публикации заявляла, что РФ «вторгнется» в страну 16 февраля в 01:00. Когда этого не произошло, редакторы издания не растерялись и изменили фразу на «нападет в любое время».

Читайте также:
Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте