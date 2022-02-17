Посольство РФ призвало США не подпитывать «милитаристский угар» американских СМИ

Фото: Минобороны РФ

США занимаются «самогипнозом» и раскручивают «маховик антироссийской истерии» в ситуации с якобы готовящимся нападением России на Украину. Об этом в четверг, 17 февраля, говорится в заявлении посольства РФ в Соединенных Штатах.

— Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта, — написали представители посольства в Facebook.

В диппредставительстве ответили на интервью пресс-секретаря Госдепа США Неда Прайса для телеканала CNN. Американский чиновник 16 февраля в очередной раз попытался уличить российскую сторону в распространении дезинформации по ситуации на Украине.

В западных СМИ неоднократно указывались факты из всевозможных источниках о готовящемся «вторжении» России на Украину. Доходило и до объявления конкретных дат вторжения. Так, газета The Sun в своей публикации заявляла, что РФ «вторгнется» в страну 16 февраля в 01:00. Когда этого не произошло, редакторы издания не растерялись и изменили фразу на «нападет в любое время».