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Преподаватели вузов и колледжей повысят квалификацию на строительных объектах Москвы в 2022 году

Георгий Соланович

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Преподаватели вузов и колледжей повысят квалификацию на строительных объектах Москвы в 2022 году
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Реализация программы повышения квалификации для педагогов колледжей и университетов продолжится в 2022 году. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Проект реализуется с 2019 года при поддержке ГБУ «Мосстройразвитие». По его словам, первыми в текущем году строительные объекты посетят преподаватели колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.

— Они посетят строящиеся объекты, ознакомятся с передовыми технологиями, применяемыми на сегодняшний день в строительстве, с действующей нормативно-регламентирующей документацией, а также смогут принять участие в работе структурных подразделений организации, — уточнил глава департамента градостроительной политики.

Обучение будет проходить по программам «Особенности строительства при реализации государственной программы города Москвы», «Реновация жилищного фонда» и «Современные требования охраны труда при выполнении строительных работ». Педагоги защитят итоговую работу и получат документ, подтверждающий повышение квалификации.

31 января сообщалось, что инвестиционные программы для медиков в скором времени заработают в образовательном центре Фонда международного медицинского кластера в столице.

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