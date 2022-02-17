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Вышел фильм о возвращении в Россию усыновленного американцами петербуржца

Ирина Игнатенко

Общество
Вышел фильм о возвращении в Россию усыновленного американцами петербуржца
Фото: Unsplash

Русская редакция RT сняла документальный фильм о 35-летнем Алексе Пике (Александре Тимофееве), который вернулся в Россию через 25 лет после усыновления американской парой.

Александр Тимофеев родился в Ленинграде в 1986 году. Из-за проблем в семье он вместе с братом и сестрой оказался в детском доме. В 1997 году их усыновила пара из США. Мужчина прожил в Соединенных Штатах до 34 лет.

В апреле прошлого года у него появилось желание вернуться в Россию, чтобы найти биологическую мать.

Во время новогодних праздников Алекс осуществил свою мечту и приехал в Россию. Однако выяснилось, что мать Алекса скончалась в апреле 2012 года. Мужчина намерен узнать, где она похоронена, чтобы почтить ее память.

В Петербурге мужчина узнал, что в апреле 2022 года детдом, в котором он воспитывался, будет отмечать юбилей. Алекс планирует приехать на встречу выпускников.

Ранее студенты из США рассказали, что в Москве намного безопаснее, чем в Америке. Пользователи американской социальной сети Reddit рассказали соотечественнице, чем Москва лучше американских и европейских городов.

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