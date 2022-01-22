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Студенты из США рассказали, что в Москве намного безопаснее, чем в Америке

Юлия Курганова

Общество
Студенты из США рассказали, что в Москве намного безопаснее, чем в Америке
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Пользователи американской социальной сети Reddit рассказали соотечественнице, чем Москва лучше американских и европейских городов.

Американка опубликовала сообщение, в котором задалась вопросом, насколько столица России опасна.

— Моя мама в ужасе от мысли о том, что я поеду в Россию учиться. Она это объясняет тем, что меня там украдут и продадут в белое рабство, — написала девушка.

По ее мнению, отрицательное представление о России навязано американскими СМИ.

«Ни разу не было ситуации, когда я чувствовал бы себя в опасности или мне угрожали. Россия была и остается намного более безопасным местом, чем Лос-Анджелес, Нью-Йорк и вообще любой другой большой город в США», — поделился опытом один из комментаторов.

«Я вернулся, чтобы навестить родных, и просто не мог поверить во всю ту преступность, которая творится. Что, черт возьми, творится с угонами машин? Это сумасшествие. В Москве бабушки бы не стали мириться с такими преступлениями», — заявил пользователь, который родился в Миннеаполисе.

«Тебя скорее украдут на стоянке гипермаркета в Далласе, чем в обычный день в России», — отметила другая пользовательница.

Другой гражданин США выразил недоумение, почему иностранцы считают Россию «другой планетой». Он указал, что больше всего о своей безопасности беспокоятся приезжие из Америки, «где разрешение на оружие — абсолютная норма», .

Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, где в Москве удобно и бесплатно составить туристический маршрут. Для комфортных путешествий по столице для гостей и жителей столицы были открыты туристско-информационные центры (ТИЦ). Флагманский — в парке «Зарядье», также в аэропорту Домодедово, а осенью 2021 года еще и на Белорусском вокзале.

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