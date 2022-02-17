Медики нзавали самые неприятные последствия «омикрона»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Медицинские специалисты перечислили самые неприятные последствия «омикрона».

Так, «омикрон» может приводить к бессоннице, мигрени, слабости, депрессии, нарушению сердечного ритма, колебанию давления и даже к онемению пальцев рук и общему снижению двигательной активности.

Также у многих пациентов наблюдается сильный кашель, который может продолжаться несколько недель подряд.

Профилактолог Сергей Токарев рассказал, что все больше пациентов с «омикроном» стали жаловаться на воспаление мочевого пузыря. Он предположил, что это связано с близким расположением мочевыводящих путей и кишечника, в котором тоже часто размножается коронавирус, передает Life.ru.

Еще один неприятный симптом — проблемы со зрением. Этот штамм коронавируса вызывает тромбоз, особенно в мелких капиллярах, поэтому может существенно снизиться острота зрения.

До этого специалист перечислил скрытые симптомы «омикрона». У пациентов в период болезни могут наблюдаться только симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Среди них — тошнота, рвота, изжога, диарея, вздутие живота.