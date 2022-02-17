Москвичи смогут помочь в ликвидации самостроев

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Жители Москвы могут пройти обучение и принять участие в поиске и ликвидации самостроев в рамках проекта Госинспекции по недвижимости «Доброволец ГИН». Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, все совершеннолетние добровольцы пройдут обучение и узнают, как выявить самострой. После прохождения инструктажа граждане смогут сообщать о подозрительных объектах Госинспекции по недвижимости, а сотрудники ведомства — проверять заявление на достоверность и давать обратную связь о результатах проверки.

— Мы запустили проект «Доброволец ГИН». Сегодня его движение насчитывает 181 участника из всех административных округов Москвы. И мы видим результаты совместной работы: от активистов поступило 79 обращений, 50 из них получили подтверждение и были проработаны, — резюмировал Овчинский.

1 февраля специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконно возведенные автомойку и шиномонтаж в центре Москвы. Овчинский подчеркнул, что объект, по сути, был построен заново, в результате чего площадь здания увеличилась почти в 1,6 раза и составила 544,1 квадратного метра. Никакого разрешения на реконструкцию или строительство выдано не было.