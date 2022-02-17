Четверть мужчин-россиян не получит подарков на 23 Февраля

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В России все меньше женщин дарят мужчинам подарки в День защитника Отечества. Представители сильного пола в свою очередь все меньше их ожидают. Об этом свидетельствуют данные социального опроса исследовательского центра сервиса SuperJob.

Отмечается, что 15 процентов мужчин не хотят подарков, потому что они не служили в армии. Мужчины считают, что это не их праздник.

В подарок 13 процентов мужчин предпочитают получить деньги, 8 процентам достаточно любви и внимания, 7 процентов опрошенных хотят что-нибудь из одежды, а еще 6 процентов выбрали вариант «все равно». Технику или новый телефон предпочли получить 5 процентов респондентов, 4 процента хотели бы автомобиль или мотоцикл. Также мужчины выбирали оружие, отдых, путешествие, здоровье, книгу, обучающие курсы и билеты в кино. За алкоголь, инструменты, аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, спортивную экипировку и прочие приятные мелочи проголосовали 17 процентов опрошенных.

— Впрочем, желания мужчин нередко расходятся с реальностью. Почти каждый четвертый (23 процента) в День защитника Отечества, как правило, не получает никаких подарков. Предметы одежды обычно дарят каждому седьмому (15 процентов), парфюмерию или косметику — каждому девятому (11 процентов). Для 7 процентов типичный подарок на 23 Февраля — любовь, забота и внимание со стороны близких. А 5 процентов мужчин признаются, что привыкли получать «всякую ерунду», — говорится в исследовании.

Кроме того, мужчины получают в подарок деньги, бритвенные принадлежности, сувениры, алкоголь, технику, сладости, телефоны, книги и так далее.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1600 мужчин старше 18 лет из всех округов России.

В подарок на 23 Февраля получают и открытки. В Москве к выбору памятного подарка подошли серьезно. Там продолжается голосование за дизайн будущих открыток ко Дню защитника Отечества. Проект выбирают пользователи портала «Активный гражданин» из присланных работ на всероссийский конкурс детских рисунков «Защитники Отечества», организованный Музеем Победы и движением «Юнармия».