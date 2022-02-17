Уличные парковки будут бесплатными в День защитника Отечества

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Все уличные парковки Москвы будут работать бесплатно в День защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба «Московского паркинга».

— В праздничные дни на дороги традиционно выезжает меньше машин, поэтому парковки работают для вас бесплатно. Просим внимательно относиться к правилам дорожного движения и парковаться только в специально отведенных для этого местах, чтобы не спровоцировать ДТП и не создать помех движению транспорта, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Заммэра добавил, что парковки со шлагбаумом будут работать платно, а на автостоянках с повышенным тарифом деньги взыматься не будут.

15 февраля сообщалось, что бесплатная автостоянка появилась в Пресненском районе Москвы на месте незаконной парковки. Закрытый коммерческий паркинг был оборудован навесами и огорожен металлическим забором.

В ходе работ специалисты демонтировали 450 квадратных метров навесов, а также забор и будку охраны. Территория приведена в порядок, теперь местные жители могут парковать около 100 машин на бесплатной автостоянке.