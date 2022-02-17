В США назвали новые даты «вторжения» России на Украину

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Россия может «напасть» на Украину после 20 февраля. Разговоры в СМИ о 16 февраля могли отвлекать внимание от основной даты. Об этом в своем материале заявили журналисты американской газеты Politico, ссылаясь на мнение аналитиков.

— Перспектива российского вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля... Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат, — пишут в газете.

Они назвали новой датой именно 20 февраля, потому что тогда должны завершиться крупнейшие со времен холодной войны учения России и Белоруссии. После них «лидеры в Москве и Минске пообещали, что войска отправятся домой». Тогда действия Кремля помогут понять истинные мотивы России по поводу Украины, считают аналитики.

Также в этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности. На ней присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, лидер США Джо Байден, вице-президент Штатов Камала Харрис и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

— Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин, — отметили журналисты.

Еще одним фактором станет завершение Олимпийских игр в Пекине. В СМИ считают, что Путин не начнет войну раньше, чтобы не расстроить председателя КНР Си Цзиньпина.

Если «вторжения» не будет до 1 марта, тогда можно выдохнуть с облегчением. Однако экс-сотрудница разведки США Андреа Кендалл-Тэйлор так не считает. Опасность не миновала, уверена она.

Китайское издание «Чжунго жибао» в свою очередь пишет, что Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением в странах Запада, раз за разом заявляя о грядущем «вторжении» России на Украину. По материалу СМИ, несмотря на всячески «подогреваемые» США заявления о «неизбежной» войне, о российской агрессии, о точной дате «вторжения» армии РФ на Украину, Москва не только не напала на Киев, но и отводит часть сил, расквартированных вблизи украинских границ для учений.