Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В США назвали новые даты «вторжения» России на Украину

Михаил Алимов

В мире
В США назвали новые даты «вторжения» России на Украину
Фото: president.gov.ua

Россия может «напасть» на Украину после 20 февраля. Разговоры в СМИ о 16 февраля могли отвлекать внимание от основной даты. Об этом в своем материале заявили журналисты американской газеты Politico, ссылаясь на мнение аналитиков.

— Перспектива российского вторжения на Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля... Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат, — пишут в газете.

Они назвали новой датой именно 20 февраля, потому что тогда должны завершиться крупнейшие со времен холодной войны учения России и Белоруссии. После них «лидеры в Москве и Минске пообещали, что войска отправятся домой». Тогда действия Кремля помогут понять истинные мотивы России по поводу Украины, считают аналитики.

Также в этот день завершается Мюнхенская конференция по безопасности. На ней присутствуют президент Украины Владимир Зеленский, лидер США Джо Байден, вице-президент Штатов Камала Харрис и американский госсекретарь Энтони Блинкен.

— Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом, который любит Путин, — отметили журналисты.

Еще одним фактором станет завершение Олимпийских игр в Пекине. В СМИ считают, что Путин не начнет войну раньше, чтобы не расстроить председателя КНР Си Цзиньпина.

Если «вторжения» не будет до 1 марта, тогда можно выдохнуть с облегчением. Однако экс-сотрудница разведки США Андреа Кендалл-Тэйлор так не считает. Опасность не миновала, уверена она.

Китайское издание «Чжунго жибао» в свою очередь пишет, что Вашингтон пытается манипулировать общественным мнением в странах Запада, раз за разом заявляя о грядущем «вторжении» России на Украину. По материалу СМИ, несмотря на всячески «подогреваемые» США заявления о «неизбежной» войне, о российской агрессии, о точной дате «вторжения» армии РФ на Украину, Москва не только не напала на Киев, но и отводит часть сил, расквартированных вблизи украинских границ для учений.

Читайте также:
Украина СМИ Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте