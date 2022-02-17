Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 17 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погоды. Информация об этом появилась в Telegram-канале Городского хозяйства.

Там уточнили, что порывы ветра 17 февраля в столице могут достигать 20 метров в секунду, также возможны дождь и мокрый снег. Столбики термометров остановятся на отметке плюс три градуса.

— В непогоду воздержитесь от пребывания на улице, а если это необходимо, будьте внимательны, не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. При управлении транспортным средством строго соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, — предупредили в Telegram-канале.

16 февраля сообщалось, что городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Бригады готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями.

Отмечается, что под особым контролем городских служб находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.