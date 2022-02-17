В РАН рассказали о российских разработках по борьбе с ВИЧ

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В России разрабатывают эффективный метод борьбы с ВИЧ-инфекцией с использованием клеток самих больных, но на исследования выделяют недостаточно средств. Об этом рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Он рассказал, что в прошлом году в России было выявлено около 60 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, это примерно сопоставимо с показателями прошлого года. Для лечения заболевания необходимо привлекать больше лекарств и врачей.

Вадим Покровский отметил, что метод пересадки стволовых клеток при лечении ВИЧ не получит широкого распространения.

— Сейчас в России разрабатывают другой метод: когда клетки пересаживаются не от специально подобранного донора, а берутся клетки самого больного человека, превращаются в клетки невосприимчивые к ВИЧ и пересаживаются обратно. Это более перспективная методика. Она будет достаточно дорогой, но исключает поиск донора, которого редко удается подобрать, — отметил он в комментарии НСН.

При этом доктор медицинских наук подчеркнул, что скорейшее применение этих технологий в России зависит от финансирования, а с выделением дополнительных средств на проведение исследований наблюдаются проблемы.

До этого стало известно, что жительница Америки средних лет стала четвертым пациентом в мире, которого излечили от ВИЧ-инфекции.