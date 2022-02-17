Нарколог объяснил, почему звезды шоу-бизнеса часто становятся алкоголиками

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Врач-психотерапевт, нарколог Василий Шуров рассказал, почему многие артисты становятся зависимыми от алкоголя и запрещенных веществ.

Он объяснил, что помимо того, что алкоголь является допингом и позволяет выдерживать гигантские нагрузки, гастроли, он улучшает коммуникативные навыки и помогает преодолевать стресс.

— Ну и все хотят с ними выпить: их приглашают и во время, и после концертов, это часто делают авторитетные люди, которым нельзя отказать. И не всегда это звезды. Один раз у меня на приеме был серьезный митрополит. Та же самая история. Куда бы он не приезжал, его сажали за стол, спаивали, выражали таким образом уважение, — сказал нарколог в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что звезды нередко выходят на сцену в состоянии алкогольного опьянения, когда уже находятся в зависимости. В качестве примера он привел Ольгу Бузову.

— Пусть фанаты на меня не обижаются, но постоянно случаются какие-то истории. Рассказывают гримеры, что она позволяет себе появляться на публике в нетрезвом виде. Она срывает концерты, она бегает по самолету и предлагает всем выпить. Она очень болезненно отреагировала на шутку про коньяк от Губерниева. Он попал в болевую точку, но человек так на это отреагировал, столько злобы и оправданий… Это проблема — выпивание коньяка по утрам. Та же история с Григорием Лепсом, когда человек довыпивался до психотических симптомов. У него все уже на лице, — сказал доктор.

Астрологи назвали мужские имена, обладатели которых больше других подвержены алкоголизму.