Девушка стала жертвой обмана при покупке собаки английской породы

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Москвичка стала жертвой мошенников, пытаясь купить собаку на одном из частных сайтов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу в четверг, 17 февраля.

По словам представителя ведомства, 22-летняя жительница столицы при просмотре интернет-страницы в социальной сети наткнулась на объявление о продаже щенков йоркширского терьера. К стоимости собачки, которая составила 7 тысяч рублей, добавлялись дополнительные траты за доставку и переноску. Девушка решила, что это не очень дорого, написала продавцу и договорилась о покупке.

Позже она перевела на банковскую карту продавца около 11 тысяч рублей.

После этого неизвестный перестал выходить на связь. Обманутая покупательница обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

Похожий случай обмана в Сети произошел летом в 2021 году. Женщина пыталась купить щенка породы бишон фризе за 20 тысяч рублей, однако у продавца постоянно возникали «технические ошибки».