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Женщина хотела купить собаку французской породы, но стала жертвой обмана
Фото: Pixabay

Женщина хотела купить собаку французской породы, но стала жертвой обмана

Юлия Павлушова

Происшествия

Жительница района Марьино стала жертвой мошенников, пытаясь купить собаку на одном из частных сайтов. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Москвичка рассказала полицейским, что нашла в сети продавца, который был готов расстаться за 20 тысяч рублей с щенком породы Бишон Фризе. Владелец согласился оформить интернет-доставку питомца за дополнительные 1 430 рублей. Женщина заполнила заявку, в которую внесла адрес доставки и номер банковской карты. После с нее списали 21430 рублей.

Однако продавец заверил москвичку, что платеж отклонили из-за сбоя в работе программы и убедил ее, что для возврата денег нужно просто положить такую же сумму на карту.

Поверив, женщина положила деньги и средства сразу же пропали. После этого собеседник снова сообщил о технической ошибки и попросил внести на счет еще 10 тысяч рублей. Поняв, что происходит потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» сообщала, москвичка стала жертвой мошенников, пытаясь купить щенка йоркширского терьера.

Читайте также: Москвичка перевела мошенникам почти пять миллионов рублей

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