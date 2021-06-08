Женщина хотела купить собаку французской породы, но стала жертвой обмана

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Жительница района Марьино стала жертвой мошенников, пытаясь купить собаку на одном из частных сайтов. Об этом во вторник, 8 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

Москвичка рассказала полицейским, что нашла в сети продавца, который был готов расстаться за 20 тысяч рублей с щенком породы Бишон Фризе. Владелец согласился оформить интернет-доставку питомца за дополнительные 1 430 рублей. Женщина заполнила заявку, в которую внесла адрес доставки и номер банковской карты. После с нее списали 21430 рублей.

Однако продавец заверил москвичку, что платеж отклонили из-за сбоя в работе программы и убедил ее, что для возврата денег нужно просто положить такую же сумму на карту.

Поверив, женщина положила деньги и средства сразу же пропали. После этого собеседник снова сообщил о технической ошибки и попросил внести на счет еще 10 тысяч рублей. Поняв, что происходит потерпевшая обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «ВМ» сообщала, москвичка стала жертвой мошенников, пытаясь купить щенка йоркширского терьера.

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