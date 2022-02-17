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Жидкин: Существенного роста цен на жилье в ТиНАО в 2022 году не предвидится

Георгий Соланович

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Жидкин: Существенного роста цен на жилье в ТиНАО в 2022 году не предвидится
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Существенного роста цен на жилье в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы не ожидается. Об этом сообщила пресс-служба департамента развития новых территорий города.

В основном стоимость жилого квадратного метра будет расти за счет улучшения качества жилой среды, интенсивного строительства современной социальной и дорожно-транспортной инфраструктур.

Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин подчеркнул, что спрос покупателей на квартиры в Троицком округе в текущем году также останется высоким.

— Рост интереса покупателей гарантирован хорошей ценой, широким выбором формата жилья, активным развитием социальной, транспортной и рекреационной инфраструктур и интересными проектами, — уточнил он.

С 2012 года в ТиНАО сдали в эксплуатацию несколько миллионов квадратных метров жилья. Глава департамента развития новых территорий отметил, что с увеличением количества квартир растет число социальных, промышленных, транспортных и рекреационных объектов.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в свою очередь заявил, что в течение ближайших трех лет в Новой Москве планируется ввести 8 и 3 миллиона квадратных метров жилья и нежилой недвижимости соответственно.

До этого сообщалось, что первый в этом году дом по программе реновации в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы поставили на кадастровый учет. Всего в доме 236 квартир, большинство из которых двухкомнатные. Две жилплощади оборудованы для маломобильных граждан.

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