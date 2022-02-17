Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Могло быть лучше»: Губерниев призвал российских спортсменов поднажать на ОИ

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Общество
«Могло быть лучше»: Губерниев призвал российских спортсменов поднажать на ОИ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В этом году на Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены недобирают золотых наград. Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

— У лыжников перебор по медалям. А в целом — у нас могло быть лучше: в экстремальных видах недобор, коньках, скелетоне и так далее. Потому что соперники сильнее — это спорт, — отметил Губерниев в комментарии ИА «НСН».

При этом он поздравил женскую сборную по биатлону с серебряными наградами, отметив, что она прыгнула выше головы, воспользовавшись ошибками соперниц.

Заключительные дни, как правило, удачно складываются для российских спортсменов, поэтому расслабляться не стоит, добавил Губерниев. Он отметил, что «в целом Олимпиада-2022 соответствует ожиданиям» болельщиков.

Накануне Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина в составе команды заняли второе место в эстафете 4х6 километров на Олимпийских играх в Пекине. Первое место по итогам эстафеты досталось команде из Швеции, которая показала время 1:05:44,6 секунды.

Российские спортсменки отстали от шведок на 24,7 секунды.

Читайте также:
Биатлон Дмитрий Губерниев Олимпиады
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте