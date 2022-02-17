«Могло быть лучше»: Губерниев призвал российских спортсменов поднажать на ОИ

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В этом году на Олимпийских играх в Пекине российские спортсмены недобирают золотых наград. Такое мнение высказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

— У лыжников перебор по медалям. А в целом — у нас могло быть лучше: в экстремальных видах недобор, коньках, скелетоне и так далее. Потому что соперники сильнее — это спорт, — отметил Губерниев в комментарии ИА «НСН».

При этом он поздравил женскую сборную по биатлону с серебряными наградами, отметив, что она прыгнула выше головы, воспользовавшись ошибками соперниц.

Заключительные дни, как правило, удачно складываются для российских спортсменов, поэтому расслабляться не стоит, добавил Губерниев. Он отметил, что «в целом Олимпиада-2022 соответствует ожиданиям» болельщиков.

Накануне Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина в составе команды заняли второе место в эстафете 4х6 километров на Олимпийских играх в Пекине. Первое место по итогам эстафеты досталось команде из Швеции, которая показала время 1:05:44,6 секунды.

Российские спортсменки отстали от шведок на 24,7 секунды.