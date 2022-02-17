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Москвичи смогут увидеть самое крупное полнолуние года в июле

Ирина Игнатенко

Общество
Москвичи смогут увидеть самое крупное полнолуние года в июле
Фото: Pixabay

Москвичи смогут наблюдать самую большую в этом году полную Луну вечером 13 июля, сообщила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Подобное явление получило название суперлуние. При этом полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, то есть происходит совпадение полнолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

— Самые крупные на небе полнолуния 2022 года наблюдаем в июне и июле, но наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем — явление суперлуния — произойдет 13 июля, — рассказала сотрудница планетария в комментарии РИАМО.

Кошман добавила, что Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли 13 июля в 12:04, при этом само полнолуние наступит через 9,5 часа — в 21:37.

Ранее астролог описала последствия второго полнолуния 2022 года для всех знаков зодиака. Перед полнолунием Венера с Марсом будут в соединении, что окажет значительное влияние на эмоциональную сферу. Одиночество будет ощущаться очень остро, поэтому людям понадобится рядом вторая половинка, уточнила астролог.

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