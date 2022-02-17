Депутаты МГД поддержали инициативу Сергея Собянина об отмене платы за посещение ООПТ

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Депутаты Московской городской думы поддержали предложение мэра Москвы Сергея Собянина отменить плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Данное решение было принято во время пленарного заседания городского парламента.

Председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников заметил, что предложение главы города направлено на то, чтобы исключить неблагоприятные для горожан последствия, поскольку больших ООПТ в Москве две — Ботанический сад Академии наук и национальный парк «Лосиный Остров».

Семенников также уточнил, что профильная комиссия уже рекомендовала депутатам Москвы поддержать данную инициативу.

— Этот документ сам по себе непростой, нам надо будет убедить в его принятии коллег в Федеральном собрании, мы лишь запускаем эту процедуру. Если в Москве сегодня все территории бесплатны для посещения, то не везде в регионах ситуация выглядит таким образом, — заявил председатель комиссии по законодательству.

Примечательно, что за посещение ООПТ федерального значения размер платы устанавливает федеральное государственное бюджетное учреждение, а за посещение ООПТ регионального значения размер платы устанавливает исполнительная власть региона. Так, возможна ситуация, когда за посещение одних особо охраняемых территорий на территории субъекта России будет взиматься плата, а за посещение других — нет.

Мосгордума же предлагает признать норму федерального закона о возможности установления платы за посещение ООПТ давно утратившей силу.

— Чтобы избежать возможной коллизии, считаем необходимым законодательно отменить введение платы за посещение ООПТ как федерального, так и регионального значения. <...> Мосгордума уже в ближайшее время направит данную федеральную законодательную инициативу в Государственную думу РФ, — передает слова председателя парламента столицы Алексея Шапошникова ТАСС.

16 февраля сообщалось, что законопроект о новых санкциях за нелегальный сброс мусора, принятый Госдумой в первом чтении, отражает потребности всех жителей страны.