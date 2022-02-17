Неизвестные «заминировали» почти все столичные торговые центры

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Неизвестные люди сообщили, что почти все торговые центры Москвы «заминированы». Об этом стало известно в четверг, 17 февраля.

По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.

Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.

На данный момент проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

В начале февраля полиция задержала приезжего мужчину за ложное сообщение об акте терроризма в метро.