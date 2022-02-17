Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Неизвестные «заминировали» почти все столичные торговые центры

Елена Самойлова

Происшествия
Неизвестные «заминировали» почти все столичные торговые центры
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Неизвестные люди сообщили, что почти все торговые центры Москвы «заминированы». Об этом стало известно в четверг, 17 февраля.

По данным СМИ, в полицию поступили сообщения о минировании «Атриума», ГУМа, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополиса», ТЦ «Охотный ряд» и ряда других площадок.

Из-за сообщений о минировании сотрудникам десятков столичных торговых центров пришлось проводить эвакуацию посетителей и сотрудников.

На данный момент проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

В начале февраля полиция задержала приезжего мужчину за ложное сообщение об акте терроризма в метро.

Читайте также:
Проверки ложные угрозы Эвакуация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Увеличилась прибыль топ-менеджеров

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Все мнения
О проекте