Полиция задержала приезжего мужчину за ложное сообщение об акте терроризма в метро
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в сообщении ложных сведений об угрозе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в УВД на Московском метрополитене.
В экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что на станции «Теплый Стан» Калужско-Рижской ветке метрополитена якобы существует угроза правопорядку.
Наряд патрульно-постовой службы выехал на место. Правоохранители провели проверку и не нашли никаких предметов, представляющих угрозу обществу.
Вскоре после этого они задержали 34-летнего мужчину, причастного к звонку. Злоумышленник не смог объяснить, почему сообщил о якобы существующей угрозе.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
В последнее время в новостных сводках часто встречаются заметки о ложном минировании. Злоумышленники тем или иным способом направляют свои угрозы в школы, аэропорты, торговые центры, госучреждения, редакции СМИ и другие организации. В абсолютном большинстве случаев угроза не подтверждается, а градус общественной нервозности повышается. «Вечерняя Москва» обсудила проблему со специалистом и узнала, как часто ловят таких людей и что грозит лжетеррористам за их выходки.