Полиция задержала приезжего мужчину за ложное сообщение об акте терроризма в метро

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Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Тёплый Стан Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в сообщении ложных сведений об угрозе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в УВД на Московском метрополитене.

В экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что на станции «Теплый Стан» Калужско-Рижской ветке метрополитена якобы существует угроза правопорядку.

Наряд патрульно-постовой службы выехал на место. Правоохранители провели проверку и не нашли никаких предметов, представляющих угрозу обществу.

Вскоре после этого они задержали 34-летнего мужчину, причастного к звонку. Злоумышленник не смог объяснить, почему сообщил о якобы существующей угрозе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

В последнее время в новостных сводках часто встречаются заметки о ложном минировании. Злоумышленники тем или иным способом направляют свои угрозы в школы, аэропорты, торговые центры, госучреждения, редакции СМИ и другие организации. В абсолютном большинстве случаев угроза не подтверждается, а градус общественной нервозности повышается. «Вечерняя Москва» обсудила проблему со специалистом и узнала, как часто ловят таких людей и что грозит лжетеррористам за их выходки.