От школьника до пьяницы: кто занимается лжетерроризмом и что за это грозит

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В четверг, 3 февраля, неизвестные сообщили о минировании более 30 школ в столичном регионе. В последнее время в новостных сводках часто встречаются заметки о ложном минировании. Злоумышленники тем или иным способом направляют свои угрозы в школы, аэропорты, торговые центры, госучреждения, редакции СМИ и другие организации. В абсолютном большинстве случаев угроза не подтверждается, а градус общественной нервозности повышается. «Вечерняя Москва» обсудила проблему со специалистом и узнала, как часто ловят таких людей и что грозит лжетеррористам за их выходки.

Борьба с лжетеррористами

Основная сложность в решении проблемы ложных угроз — анонимность людей, их отправляющих. По статистике, чаще всего злоумышленники направляют угрозы через интернет, на втором месте — телефонные террористы и замыкают тройку «почтовые» анонимы.

Источник «ВМ» в силовых структурах сообщил, что в прошлом году правоохранителям удалось установить и привлечь к ответственности почти 200 человек, причастных к распространению фейковых угроз.

Из них 166 «террористов» заявляли о минировании посредством телефона, остальные — через интернет и письма.

— При поимке злоумышленник может отделаться штрафом (от 100 до 500 тысяч рублей по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений» — прим. «ВМ»). Также в последнее время таким нарушителям начали предъявлять гражданские иски. Например, руководство торговых центров требует компенсацию в качестве возмещения упущенной выгоды, — отметил собеседник «ВМ».

Источник «ВМ» признается, что сложнее всего поймать заграничного «террориста», однако и до них дотягивается «рука закона», так как большинство стран озабочены борьбой с подобного рода преступлениями и правоохранительные структуры охотно идут на сотрудничество в поиске анонимов.

Какой-то типичной характеристики телефонного террориста на сегодняшний день нет. Во многом это связано с тем, что мотивы поступков таких людей всякий раз разные.

— Кто-то это делает из хулиганских побуждений, кто-то хочет сорвать экзамен или контрольную в школе, а иногда человек звонит с перепоя, не осознавая последствий своего поступка, — рассуждает собеседник.

Источник «ВМ» отметил, что, несмотря на то что большинство угроз не подтверждается, правоохранители обязаны реагировать и проверять поступившую информацию об угрозе теракта.

— В случае если есть уверенность в том, что угроза ложная, — осмотр здания часто заканчивается приходом кинолога с собакой или анализатором газов. Кроме того, привлекаются специалисты-взрывотехники и спасатели, — заключил собеседник «ВМ».

Невротизация общества

По словам заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, действия нарушителей, сообщающих о лжеминировании, подпадают под статью 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Первая ее часть не предусматривает лишения свободы, только штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Если же действия нарушителя квалифицируют по четвертой, самой строгой части — ему грозит лишение свободы от восьми до десяти лет. Последнее возможно в случае тяжких последствий, например, гибели человека.

При этом юрист подчеркнул, что действия телефонных террористов так или иначе подрывают нормальную жизнь общества.

— Люди выводятся на улицу. Приезжают кинологи, специалисты ФСБ, минеры, саперы, они выясняют: есть ли на самом деле бомба. То есть фактически тратятся средства на выезд специалистов. Кроме того, в таких ситуациях коммерческие предприятия или торговые центры несут убытки. Все это вызывает нервозность, страх в обществе, — говорит юрист.

В случае если авторами ложной угрозы стали дети, ответственность понесут родители. Самих школьников могут могут поставить на учет в отделение МВД по делам несовершеннолетних (прежнее название «детская комната милиции» — прим. «ВМ»).

— Родители несут ответственность, потому что дети не являются субъектами данного преступления. В силу своего возраста они не могут привлекаться к ответственности, — отметил юрист.

Также он напомнил, что по закону администрация учреждения, получившего угрозу минирования, обязана сообщить об этом в полицию, иначе ее действия могут подпасть под уголовную статью «Несообщение о преступлении».

В пресс-службе УФСБ России по Москве и области, отвечая на запрос «ВМ», пояснили, что ведомством ведется постоянная планомерная работа по выявлению, установлению и задержанию лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с лжеминированием.

Последние случаи минирования

В четверг, 3 февраля, угрозы минирования поступили в 30 школ столичного региона. Учебные заведения проверили специалисты экстренных служб, правоохранители и кинологи.

Кроме того, в этот же день, по данным ТАСС, в Москве также из-за угрозы взрыва проверяли станции метро. Несмотря на это, подземка работала в штатном режиме.

21 января здание Центрального банка России проверяли после сообщения о минировании, которое не подтвердилось.

24 декабря в Красноярске на электронные почтовые ящики госструктур пришли сообщения о минировании школ и других учреждений. Аналогичные сообщения поступали и в другие дни. В конце января правоохранители задержали двух 17-летних подростков. По данным СК, в конце декабря прошлого года один из задержанных «организовал направление заведомо ложной информации о минировании школ», желая таким образом сорвать контрольную работу.