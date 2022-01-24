Двух подростков отправили в СИЗО из-за ложных сообщений о минировании школ

Фото: СК РФ

В Красноярске правоохранители задержали двух 17-летних подростков по подозрению в ложных сообщениях о минировании. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, в конце декабря прошлого года один из задержанных «организовал направление заведомо ложной информации о минировании школ», желая таким образом сорвать контрольную работу.

Так, 24 декабря на электронные почтовые ящики госструктур пришли заведомо ложные сведения о минировании школ и других учреждений в Красноярске и области.

Рассылать сообщения о ложных актах терроризма подростки продолжили и в январе 2022 года. Впоследствии их задержали.

— В результате следственно-оперативных мероприятий по месту жительства подозреваемых обнаружены и изъяты сотовые телефоны, компьютерная техника, содержащие сведения о причастности школьников к совершению указанных преступных деяний, — говорится в сообщении пресс-службы СК по региону.

В настоящее время школьники находятся под стражей. В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Среди санкций данной статьи — штраф от 700 тысяч до миллиона рублей, а также лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

Видео: СКР

20 января свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.