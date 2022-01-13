Все школы эвакуировали в Красноярске после сообщений с угрозами

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Более ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе управления образования мэрии города.

Уточняется, что эвакуация коснулась абсолютно всех школ Красноярска.

— Эвакуация прошла во всех школах города, — сказал представитель ведомства.

По данным ведомства, на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма, пишет РИА Новости.

В среду, 12 января, 151 школу эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании. В департаменте здравоохранения города отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений. При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ.

5 января поступили сообщения об угрозе минирования сразу нескольких объектов в столичном регионе. Позже специалисты проверили все якобы заминированные торговые центры и аэропорты и не нашли взрывных устройств.