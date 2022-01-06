Взрывных устройств в аэропортах и ТЦ в Москве и Подмосковье не обнаружили

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Специалисты проверили все якобы заминированные торговые центры и аэропорты в столичном регионе и не нашли взрывных устройств. Об этом в среду, 5 января, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что проверка проводится во всех торговых центрах и аэропортах Московского региона после анонимного сообщения о «минировании». В столице часть ТЦ эвакуировали.

В частности, есть информация о том, что около 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина вывели на улицу. Также эвакуировали торговый комплекс «Шоколад». Посетителей ТРЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках тоже начали эвакуировать.

На днях посетителей ТРЦ Columbus эвакуировали из-за угрозы взрыва. Соответствующий пост торгово-развлекательный центр опубликовал 30 декабря на своей странице в социальной сети Instagram. Причиной эвакуации послужило анонимное сообщение о минировании здания. Посетителям было рекомендовано как можно быстрее покинуть торговый центр.