Посетителей ТРЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках начали эвакуировать

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Московская область, Котельники, 1-й Покровский проезд, 5 Карта всех событий

Посетителей торгово-развлекательного центра «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках начали эвакуировать. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» в среду, 5 января.

По его информации, в настоящий момент сотрудники ТРЦ ожидают кинологов.

Также источник «ВМ» в экстренных службах рассказал, что специалисты полностью эвакуировали торговый комплекс «Калейдоскоп» на северо-востоке столицы. Здание расположено по адресу Сходненская улица, дом 56.

Остальные подробности случившегося пока неизвестны.

На днях посетителей ТРЦ Columbus эвакуировали из-за угрозы взрыва. Соответствующий пост торгово-развлекательный центр опубликовал 30 декабря на своей странице в социальной сети Instagram. Причиной эвакуации послужило анонимное сообщение о минировании здания. Посетителям было рекомендовано как можно быстрее покинуть торговый центр. На данный момент вход в Columbus невозможен.

15 декабря стало известно, что меры безопасности усилили в столичном аэропорту Шереметьево после поступившего сообщения о «минировании» свыше 20 самолетов.