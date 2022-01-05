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Посетителей ТРЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках начали эвакуировать

Руслан Давлетшин

Виктория Сикерина

Происшествия
Посетителей ТРЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках начали эвакуировать
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Котельники, 1-й Покровский проезд, 5 Карта всех событий

Посетителей торгово-развлекательного центра «Мега Белая Дача» в подмосковных Котельниках начали эвакуировать. Об этом сообщил корреспондент «Вечерней Москвы» в среду, 5 января.

По его информации, в настоящий момент сотрудники ТРЦ ожидают кинологов.

Также источник «ВМ» в экстренных службах рассказал, что специалисты полностью эвакуировали торговый комплекс «Калейдоскоп» на северо-востоке столицы. Здание расположено по адресу Сходненская улица, дом 56.

Остальные подробности случившегося пока неизвестны.

На днях посетителей ТРЦ Columbus эвакуировали из-за угрозы взрыва. Соответствующий пост торгово-развлекательный центр опубликовал 30 декабря на своей странице в социальной сети Instagram. Причиной эвакуации послужило анонимное сообщение о минировании здания. Посетителям было рекомендовано как можно быстрее покинуть торговый центр. На данный момент вход в Columbus невозможен.

15 декабря стало известно, что меры безопасности усилили в столичном аэропорту Шереметьево после поступившего сообщения о «минировании» свыше 20 самолетов.

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