Из ЦДМ эвакуировали 400 человек после сообщения о «минировании»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Театральный проезд, 5с1 Карта всех событий

Из Центрального детского магазина в центре столицы эвакуировали 400 человек после сообщения о «минировании». Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в среду, 5 января.

Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Во вторник, 4 января, вспыхнула квартира жилого дома на севере города. Инцидент случился на улице Нижняя Масловка, дом 8. Открытое горение зафиксировали на седьмом этаже здания, огонь распространился на площади порядка 20 квадратных метров. В результате происшествия пострадали два человека.

В тот же день пожар произошел и на юге Москвы, в нем погибли три человека. Инцидент случился по адресу Кавказский бульвар, дом 46, корпус 2. Возгорание было зафиксировано в одной из квартир на пятом этаже. Его площадь составила 20 квадратных метров. Одного из погибших нашли в очаге возгорания, другой находился под завалами в квартире, третий погиб при попытке спастись через окно.