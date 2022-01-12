В Екатеринбурге 151 школу эвакуировали из-за сообщений о минировании

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Количество эвакуированных из-за сообщений о минировании школ в Екатеринбурге составило 151. Об этом в среду, 12 января, сообщили в департаменте здравоохранения города.

В департаменте отметили, что всего в Екатеринбурге насчитывается 163 школы. Таким образом эвакуация не коснулась всего 12 образовательных учреждений.

Сообщения о якобы минировании школ начали распространяться в городе с понедельника, 10 января.

При этом по итогам проверок правоохранители еще ни разу не нашли в учреждениях каких-либо опасных веществ, передает РИА Новости.

Накануне поступала информация о 93 эвакуированных школах в городе.

5 января поступили сообщения об угрозе минирования сразу нескольких объектов в столичном регионе. Позже специалисты проверили все якобы заминированные торговые центры и аэропорты и не нашли взрывных устройств.

1 декабря школы и суды в Москве проверяли после анонимных сообщений о минировании. Неизвестные сообщили о «минировании» всех школ и судов столицы. Оперативные службы начали проверку этих учреждений.