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Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

Полина Долганова

Происшествия
Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании
Фото: pixabay.com

Свыше 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании учебных заведений. Об этом в среду, 12 января, сообщили в пресс-службе департамента образования города.

— На 09:00 (07:00 по московскому времени) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий, — цитирует сообщение ТАСС.

5 января поступили сообщения об угрозе минирования сразу нескольких объектов в столичном регионе. Позже специалисты проверили все якобы заминированные торговые центры и аэропорты в столичном регионе и не нашли взрывных устройств.

Так, например, поступала информация о том, что около 400 посетителей и сотрудников Центрального детского магазина вывели на улицу. Также эвакуировали торговый комплекс «Шоколад». Посетителей ТРЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках тоже начали эвакуировать.

15 декабря меры безопасности усилили в столичном аэропорту Шереметьево после поступившего сообщения о минировании свыше 20 самолетов.

1 декабря школы и суды в Москве проверяли после анонимных сообщений о минировании. Неизвестные сообщили о «минировании» всех школ и судов столицы. Оперативные службы начали проверку этих учреждений.

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