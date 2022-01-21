Здание Центробанка в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Здание Центрального банка России проверяют после сообщения о минировании. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
— Здание Центробанка на Неглинной улице проверяют после сообщения об угрозе взрыва, — цитирует собеседника агентство.
На место прибыли взрывотехники и кинологи с собаками.
Информацию об анонимной угрозе о минировании подтвердили в пресс-службе регулятора. В Центробанке пояснили, что из здания эвакуировали персонал.
— Вызваны все необходимые службы, идет проверка, — заключили в пресс-службе.
В этот же день все школы и детские сады города Саратова приостановили свою работу из-за проверок правоохранителей после сообщений о минировании. Также отменили уроки в школах Симферополя после сообщений об угрозе террористических атак.
Накануне свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.