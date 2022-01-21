Здание Центробанка в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

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Россия, Москва, Неглинная улица Карта всех событий

Здание Центрального банка России проверяют после сообщения о минировании. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Здание Центробанка на Неглинной улице проверяют после сообщения об угрозе взрыва, — цитирует собеседника агентство.

На место прибыли взрывотехники и кинологи с собаками.​​​​​​

Информацию об анонимной угрозе о минировании подтвердили в пресс-службе регулятора. В Центробанке пояснили, что из здания эвакуировали персонал.

— Вызваны все необходимые службы, идет проверка, — заключили в пресс-службе.

В этот же день все школы и детские сады города Саратова приостановили свою работу из-за проверок правоохранителей после сообщений о минировании. Также отменили уроки в школах Симферополя после сообщений об угрозе террористических атак.

Накануне свыше ста школ эвакуировали в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами о минировании образовательных учреждений. Это произошло из-за того, что на электронные почты учреждений поступили ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма.